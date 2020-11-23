«تضامن الإسكندرية» تبحث تقديم مساعدات لمتضرري «نوة المكنسة»

عقد طارق جمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع مديرى ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، ومديري الإدارات الإجتماعية، وفريق الإغاثة بالمديرية وذلك بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.وتضمن الاجتماع مناقشة وتقييم ما تم من أعمال وجهود المديرية والجمعيات الشريكة خلال النوة التي بدأت يوم الخميس الماضي على محافظة الإسكندرية لتقديم يد العون والمساعدة لأهالينا المتضررين والتخفيف من آثار أي نكبة أو كارثة نتيجة للنوات الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.وتم خلال الاجتماع عرض ورصد أكثر الأماكن التي تضررت ومعرضة للضرر خلال النوات القادمة، ورصد أعداد الأسر المتضررة من نوة الأمطار الأخيرة، وتنسيق الجهود بين جميع الأجهزة حتى لا يكون هناك ازدواج في تقديم الخدمة أو المساعدة للمتضررين.