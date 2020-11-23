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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

كلدان مصر يحتفلون ببلوغ وكيل البطريركية الأسبق عامه الـ80

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:42 م
الأب بولس ساتي،
الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان
جرجس صفوت
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قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر إن الكنيسة الكلدانية بمصر احتفلت بعيد الميلاد الثمانين للقمص باسيلي فانوس وتكريمه من قبل المدبر البطريركي.

وأضاف الاب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية بمصر، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كاتدرائية البازليك أو السيدة العذراء مريم للكلدان المعروفة بـ"كاتدرائية سيدة فاتيما" بعيد الميلاد الـ80 للقمص باسيلي فانوس، الوكيل البطريركي الأسبق للطائفة، الذي خدم ولا زال يخدم بالكنيسة منذ 30 سنة، أي أنه بدأ خدمته بالكنيسة في عامه الخمسين تقريبًا.

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