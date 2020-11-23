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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:08 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، مساء اليوم الإثنين، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والوفد المرافق له، وذلك عقب افتتاح متحف علوم طنطا بمركز تنمية إقليم وسط الدلتا.

وأوضح المحافظ أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومكتبة الإسكندرية من أجل خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود صقر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية قد قامت بإنشاء وتجهيز متحف تفاعلي للعلوم بمدينة طنطا، ويضم المتحف تجارب ومعارض تفاعلية جذابة تغطى مجالات علمية مختلفة وتوصل المعلومات والنظريات العلمية للزائر بطريقة تلقائية أثناء استكشافه التجارب والمعروضات في قاعة المتحف.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، درع المحافظة للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.

يذكر أن الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، قد شارك اليوم في افتتاح المتحف بحضور الأستاذ الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

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