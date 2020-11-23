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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 630 وفاة و22230 إصابة بكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:55 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
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سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، 630 حالة وفاة بفيروس كورونا و22.230 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت العربية في نبأ عاجل.
وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، أعلن في وقت سابق عن أن حملة تلقيح ضخمة سيتم إطلاقها في يناير، معتبرًا أنها "ستكون حملة من دون سابق مثيل وستتطلب تعبئة غير عادية للموارد".

وأشار سبيرانتزا إلى أن إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضررًا من جائحة كورونا، تخطط لإطلاق حملة تلقيح ضخمة في يناير المقبل.

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