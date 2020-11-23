رهبان أسيوط الفرنسيسكان يستقبلون نيكولاس هنري

قال الأب مُراد مجلع، الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن كنيسة ومزار سانت تريز بأسيوط استقبلت القاصد الرسولي سفير الفاتيكان بمصر المونسيور نيكولاس هنري في إطار زيارته لمدينة أسيوط.أضاف مجلع، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الفعاليات بدأت باستقبال فرق الأنشطة الفرنسيسكانية والكشافة وكورال الكنيسة للترحيب بممثل البابا فرنسيس بمصر.وتواصلت الفعاليات، في اليوم التالي بترأسه قداس تقدمة العذراء للهيكل مع الجماعات الرهبانية المجاورة، الذي فيه جدد التزامه الكهنوتي وفقا لتقليد الكنائس الفرنسية الذي يجدد فيه المكرسين نذورهم والكهنة التزاماتهم في نوفمبر من كل عام.