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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيقاف محمد رمضان عن التمثيل وإحالته للتحقيق (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:43 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
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أعلنت إدارة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي واتحاد النقابات الفنية، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق في الأول من ديسمبر بسبب الصورة الشهيرة المنتشرة مع فنان إسرائيلي في دبي.

وعقدت جلسة سرية بين اتحاد النقابات الفنية بحضور رئيسها المخرج عمر عبد العزيز والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لبحث أزمة الفنان محمد رمضان وصورته مع فنان إسرائيلي والتي انتشرت مؤخرا.

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