إيقاف محمد رمضان عن التمثيل وإحالته للتحقيق (فيديو)

أعلنت إدارة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي واتحاد النقابات الفنية، وقف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين مثوله إلى التحقيق في الأول من ديسمبر بسبب الصورة الشهيرة المنتشرة مع فنان إسرائيلي في دبي.



