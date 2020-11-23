فتاة تتهم خالها بالشروع فى قتلها بالمرج (صور)

حررت فتاة تدعى «مروة طارق» محضرًا بقسم شرطة المرج تتهم فيه خالها بمحاولة الشروع في قتلها بسبب خلافات نشبت بينهما بمنطقة المرج.وأقرت الفتاة بأن خالها دائم الاعتداء عليها بالضرب المبرح دون أسباب ولم تتصد له والدتها خوفًا من أن يؤذيها.كما أقرت باعتدائه عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض سنجة محدثًا بها عدة إصابات دون أسباب.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من فتاة تتهم خالها بمحاولة الشروع في قتلها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.