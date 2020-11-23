مؤسسة النفط الليبية تكشف تفاصيل هجوم إرهابي على مقرها

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الإثنين، إن بعض العصابات الخارجة عن القانون والمسلحة حاولت بعد ظهر اليوم الدخول إلى مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس بالقوة.وأوضحت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة فوجئت بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة.وأضاف البيان: "فور وقوع الحادثة، تم إستدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية تم التعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر".ونوهت المؤسسة إلى أن هناك تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث وتم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة.