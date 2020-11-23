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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

دماء في أرض الفيروز.. قصة مجزرة الروضة بشمال سيناء

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:02 م
مجزرة الروضة بشمال
مجزرة الروضة بشمال سيناء
نوران إمام
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بعد مرور 3 سنوات على المجزرة الأبشع والأكثر ألمًا في تاريخ مصر وهي مجزرة مسجد الروضة في شمال سيناء التي تمت على أيدي عناصر الإخوان التي تعدى فيها عدد الضحايا لـ 308 شهداء و120 مصابًا.

-24 نوفمبر.. دماء شهداء

في الواحدة والنصف من من مساء الجمعة 24 نوفمبر شهد الإعلان عن حادث إرهابي راح ضحيته اكثر من 308 شهداء، فيما أفاد شهود عيان أن مجموعة من العناصر الإرهابية اقتحموا المسجد وقاموا بتفجيره من خلال عبوات ناسفة، لتكون الصدمة الأكبر أنهم قاموا بذلك عقب أداء المصلين لصلاة الجمعة.

- قتل وعنف
كما تسبب الانفجار في قتل 308 شهداء وإحداث شقوق بالمسجد كما قام الإرهابين باطلاق أعيرة نارية على سيارات وقطع الطريق المؤدي للقرية.

- نهاية الجماعات الإرهابية

بعد ساعة من الحادث، أمر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وقتها بفتح تحقيقات واسعة وسرعة تحديد ملابسات الحادث، كما أدان الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب تفجير المسجد، مؤكدًا أنه سيكون "نهاية للجماعات الإرهابية".

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