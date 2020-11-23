دماء في أرض الفيروز.. قصة مجزرة الروضة بشمال سيناء

-24 نوفمبر.. دماء شهداء

- قتل وعنف

- نهاية الجماعات الإرهابية

بعد مرور 3 سنوات على المجزرة الأبشع والأكثر ألمًا في تاريخ مصر وهي مجزرة مسجد الروضة في شمال سيناء التي تمت على أيدي عناصر الإخوان التي تعدى فيها عدد الضحايا لـ 308 شهداء و120 مصابًا.في الواحدة والنصف من من مساء الجمعة 24 نوفمبر شهد الإعلان عن حادث إرهابي راح ضحيته اكثر من 308 شهداء، فيما أفاد شهود عيان أن مجموعة من العناصر الإرهابية اقتحموا المسجد وقاموا بتفجيره من خلال عبوات ناسفة، لتكون الصدمة الأكبر أنهم قاموا بذلك عقب أداء المصلين لصلاة الجمعة.كما تسبب الانفجار في قتل 308 شهداء وإحداث شقوق بالمسجد كما قام الإرهابين باطلاق أعيرة نارية على سيارات وقطع الطريق المؤدي للقرية.بعد ساعة من الحادث، أمر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وقتها بفتح تحقيقات واسعة وسرعة تحديد ملابسات الحادث، كما أدان الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب تفجير المسجد، مؤكدًا أنه سيكون "نهاية للجماعات الإرهابية".