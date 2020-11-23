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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسمح لمصابي كورونا بالتصويت في الانتخابات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:45 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
محمد عمر
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وافق مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، على السماح لمصابي فيروس كورونا بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وعرض وزير العدل على مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع اليوم ما انتهت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لوضع الآلية العملية لتنظيم عملية الانتخابات بما يكفل ممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بسهولة ويسر ويضمن الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح الوزير أن اللجنة استطلعت رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن مشاركة المصابين بفيروس كورونا في ظل قيود الحجر الصحي التي فرضها قانون الاحتياطات الطبية، والذي انتهى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم عملية الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى والتي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقًا للصالح العام.

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