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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:44 م
بايدن
بايدن
وكالات
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أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن لتكون الأحدث في سلسلة اتصالاته بالقادة الأجانب، رغم أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريين يرفضون الاعتراف بفوزه.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم، أن بايدن واردرن تبادلا التهنئة على فوزهما مؤخرا في الانتخابات، وناقشا مكافحة التغير المناخي وفيروس كورونا في ظل الإبقاء على المؤسسات المتعددة الأطراف.

ولا يزال هناك 15 يوما حتى الموعد النهائي للولايات للتصديق على نتائجها في الانتخابات الأمريكية، و21 يوما حتى يجتمع المجمع الانتخابي و44 يوما حتى يصادق الكونجرس على النتائج و58 يوما حتى مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

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