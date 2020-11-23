روسيا تعتقل ضابط شرطة فى تفجيرات «أنفاق موسكو 2010»

قالت السلطات الروسية اليوم، إنها اعتقلت ضابط شرطة برتبة كولونيل في منطقة داغستان الجنوبية ووجهت إليه اتهاما بارتكاب جرائم بما فيها جرائم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد اتهامه بمساعدة انتحارية في هجوم استهدف قطار الأنفاق في موسكو عام 2010.وقالت لجنة التحقيق في البلاد، وهي الجهة التي تحقق في الجرائم الكبرى، إنها ألقت القبض على غازي إيساييف، وهو مسؤول في وزارة الداخلية يشرف على مقاطعة كيزليارسكي في داغستان، ضمن التحقيق في الهجوم الذي أدى لمقتل 39 وإصابة أكثر من 100 آخرين.وقالت اللجنة إن إيساييف اصطحب الانتحارية التي كانت ترتدي حزاما ناسفا إلى محطة للحافلات قريبا من بلدة كيزليار، حيث تقطع من هناك مسافة تقارب 1470 كيلومترا إلى الشمال لتنفيذ الهجوم.وذكرت لجنة التحقيق أيضا أن إيساييف كان عضوا في جماعة إمارة القوقاز الإرهابية، وأنه سرب معلومات عن نشاط الشرطة والعمليات الخاصة للمنظمة.