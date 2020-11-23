إرهابي رسمي.. جرائم عبدالمنعم أبو الفتوح ضد مصر

• الإضرار باستقرار الدولة

• علاقته بالأفعى الكبرى

• تعطيل أحكام الدستور

وافقت محكمة جنايات القاهرة إرهاب، على طلب نيابة أمن الدولة العليا والمسجل برقم 1 و2 لسنة 2020 والتي طلبت إدراج أسماء المتهمين بقضية رقم 1781 لعام 2019 ضمن قوائم الإرهابيين.ووفق بيان رسمى، قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بإدراج أسماء عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية وهم "عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبدالفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة" وغيرهم من عناصر الجماعة على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.وكانت أبرز الأسماء التي جاءت في البيان هو اسم الأجير والإخواني عبد المنعم أبو الفتوح والتي بدوره ارتكب العديد من الجرائم في حق الدولة المصرية أبرزها.- كان أبو الفتوح أبرز القيادات الإخوانية في الجماعة ووصف الثورة الشعبية التى حدثت فى مصر فى 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري، وغير ذلك من الادعاءات والأكاذيب، مؤكدا أنه كان صوتا للإخوان الإرهابيين فى مصر كما أثبت علاقته القوية مع الجماعة وعقد لقاءات مع قيادات إخوانية، وعدد من مراكز البحث التابعة للجماعة الإرهابية فى لندن، فى الزيارة التى قام بها والتى حرض فيها وروج أكاذيب ضد الدولة المصرية.- كان لدى أبو الفتوح العديد من اللقاءات التى تثبت إدانته وتخابره ضد الدولة المصرية وكان أبرزها سفره إلى ألمانيا في 24 من شهر ديسمبر عام 2018 والتى توجهت إلى "فرانكفورت" للقاء يوسف ندا، أحد أهم القيادات بالتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، للاتفاق على التحريض ضد الانتخابات الرئاسية، ومن قبلها فى 23 مارس رفضت سلطات مطار الخرطوم دخوله السودان دون إبداء أسباب، وكان على موعد للقاء عدد من القيادات الإخوانية هناك.- كانت أشهر دعواته التحريضية ضد النظام هي "تعطيل أحكام الدستور والقوانين" كما دعا بمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها هادفا بذلك شل حركة في مصر بأكملها ونشر الخراب فيها الإضافة لنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.