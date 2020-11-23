أيرلندا: ظهور الخطوط العريضة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد خلال أيام

قال رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن إنه يأمل في التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون محاولة التوصل إلى اتفاق.وقال مارتن في تصريحات للصحفيين، إنه تحقق تقدم فيما يتعلق بحقوق الصيد وضمان المنافسة العادلة في السوق، في حين ما زالت هناك نقاط كثيرة تحتاج إلى التفاوض.وأضاف: "الأمر يتعلق بالإرادة السياسية... وعلى المرء أن يظل متفائلًا".وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستمرة عبر الفيديو كونفرانس منذ الخميس الماضي، بعد تأكد إصابة أحد كبار أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا المستجد.وقال المسئولون إن هذا لا يجب أن يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العلاقات التجارية والأمنية المستقبلية بين الجانبين، وإن كلا الجانبين متفائل بالنجاح في التوصل إلى اتفاق.من ناحيته قال ميشيل بارنييه رئيس فريق التفاوض للاتحاد الأوروبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الخلافات الأساسية ما زالت موجودة لكننا نعمل بجد من أجل التوصل إلى اتفاق".