رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا: ظهور الخطوط العريضة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد خلال أيام

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:41 م
رئيس وزراء أيرلندا
رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن
وكالات
طباعة
قال رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن إنه يأمل في التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون محاولة التوصل إلى اتفاق.
وقال مارتن في تصريحات للصحفيين، إنه تحقق تقدم فيما يتعلق بحقوق الصيد وضمان المنافسة العادلة في السوق، في حين ما زالت هناك نقاط كثيرة تحتاج إلى التفاوض.

وأضاف: "الأمر يتعلق بالإرادة السياسية... وعلى المرء أن يظل متفائلًا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستمرة عبر الفيديو كونفرانس منذ الخميس الماضي، بعد تأكد إصابة أحد كبار أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا المستجد.

وقال المسئولون إن هذا لا يجب أن يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العلاقات التجارية والأمنية المستقبلية بين الجانبين، وإن كلا الجانبين متفائل بالنجاح في التوصل إلى اتفاق.

من ناحيته قال ميشيل بارنييه رئيس فريق التفاوض للاتحاد الأوروبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الخلافات الأساسية ما زالت موجودة لكننا نعمل بجد من أجل التوصل إلى اتفاق".

موضوعات متعلقة

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الصور

image description

عضو «شيوخ أسيوط» يتفقد سير العملية الانتخابية

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

image description

محافظ الفيوم يتفقد اللجان الانتخابية في جولة الإعادة (صور)

image description

معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

image description

قرعة مسابقة الدوري

الأكثر قراءة

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

بدء اجتماع «المهن التمثيلية» لاتخاذ قرار بشأن أزمة محمد رمضان

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
«الأوقاف والثقافة» يطلقان سلسلة رؤية للنشء
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
المزيد

الثقافة

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالى

قصور الثقافة تواصل تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالغربية

«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي

مد العرض المسرحى «الوصية» على المسرح القومى (صور)