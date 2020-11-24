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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قصة 3 مهندسات تطورن ديكورات المنازل (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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ثلاث بنات اخترن أن ينخرطن في بيئة العمل أثناء دراستهن بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لم تقتصر حياتهن على الدراسة فقط، وإنما كان سيعهن لتطوير ذاتهن واكتشافها، فتمضي الأيام ويتضاعف معها حماسهن بعدما اكتشفن أنه لم توجد ورش لتصميم اكسسوارات ديكورات المنازل، والميل إلى استنساخ الديكورات، مما دفعهن لعمل تصميمات وتنفيذها باستخدام الليزر في تقطيع الخشب.

تروي مي هيكل، 29 عاما، القاطنة في التجمع الخامس، أنها وزملائها الاثنين من مختلف تخصصات كلية الهندسة لتصميم إكسسوارات ديكورات المنازل بتصميم هندسي وديكورات الخطوبات والأفراح، قائلة: «التصميم بياخد وقت كبير مننا عشان نظبط المسافات ولكن فرحتنا بتظهر في شكل المنتج النهائي وبنغير التصميمات».

وأضافت «هيكل»، أنها تذهب لشراء الخشب من المخازن في العتبة والخامات المستخدمة، بمساعدة زملائها مي علاء وشهيرة، محاولين تطوير مشروعهن من خلال تصميم تصميمات عالمية تنافس دول العالم، وعمل أشكال للمشروعات القومية بشكل هندسي مصغر للترويج السياحي. 

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