أموال قطر تحاصر تركيا.. الدوحة تستحوذ على مقدرات أنقرة لصالح صندوقها السيادي

صفقة مركز التسوق في اسطنبول

حق انتفاع ميناء أنطاليا

منح أراضي إسطنبول لوالدة تميم

شراء دبابات تركية

استثمارات قطرية في تركيا

دعم قطري لتركيا بـ15 مليار دولار

رأس المال القطري في تركيا

لم تعد أموال الدوحة طوق النجاة للاقتصاد التركي فحسب، وإنما باتت حلقة خانقة تحاصر اقتصاد أنقرة وتسيطر على مقدراتها، حيث شرع جهاز قطر للاستثمار وصندوقها السيادي، في ضخ الأموال داخل تركيا، حتى توغلت أموال الدوحة في كافة المناحي الاقتصادية التركية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تكابدها أنقرة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن الأمر بات ينذر بكارثة تهدد مصير الاقتصاد التركي الذي يخضع لسيطرة أموال قطر ومن ثمَّ تهديد سيادته أيضًا، لتصبح تركيا بين مطرقة التدهور الاقتصادي وسندان الاستحواذ القطري.وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز الصفقات التي أبرمتها الدوحة للتوغل في الاقتصاد التركي والاستحواذ على مقدرات أنقرة.أفادت صحيفة "Dünya" التركية، أن الملياردير التركي "فيريت شاهينك" وافق على بيع "استيني بارك" أحد أكبر مراكز التسوق في اسطنبول إلى صندوق الثروة السيادي القطري بنحو مليار دولار.وذكرت الصحيفة التركية، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا خلال الأيام المقبلة عن بيع "استيني بارك"، الواقع في الجانب الأوروبي من اسطنبول، لشركة قطر القابضة، الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار (QIA).ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، يعد "شاهينك" من بين العديد من رجال الأعمال الأتراك الذين عانوا ماليًا منذ أن اجتاحت أزمة العملة الأسواق المالية في صيف 2018، وقد اتفق مع البنوك على إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات من العملات الأجنبية، والتي زادت تكلفة سدادها بعد ذلك، حيث سجلت الليرة التركية أدنى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو.في أكتوبر الماضي، وافقت شركة "جلوبال بورت" التركية القابضة، التابعة لشركة "جلوبال إنفيستميت" القابضة، على بيع حق انتفاع ميناء أنطاليا لشركة "كوتريمينال ويل" القطرية، مقابل 140 مليون دولار.ووفقا لموقع "سوزجو" التركي، ينتهي حق انتفاع شركة "جلوبال بورت" بالميناء في أغسطس 2028، بعدما قدمته كضمان للبورصة الإنجليزية، لرغبتها في اقتراض 250 يورو بوند (سندات اليورو التي تلجأ لها الشركات لتمويل مشاريعها).وأوضحت الشركة أنها تخطط لسداد جزء من سندات اليورو البالغة 250 مليون دولار في نوفمبر 2021، بعد بيع حق الانتفاع للشركة القطرية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن السلطات وافقت على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة، المخطط إنشاؤها حول قناة إسطنبول، لتصبح بذلك الأرض التي اشترتها والدة أمير قطر الشيخة موزة في منطقة بقالي والبالغ مساحتها 44 فدانًا منطقة سياحية وتجارية.وأوضحت الصحيفة، أنه لا تزال أعمال تطوير المدينة الجديدة مستمرة في الوقت الذي لا يزال عدد كبير من الخبراء والسياسيين الأتراك يرفضون هذا المشروع الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2011.كما اشترت مجموعة قنوات "بي. إن." القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، قناة "ديجي ترك"، وفقا لموقع تركيا الآن.وفي مارس 2019، كشفت مجلة "ديفينس بلوج" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية، عن خطة قطر لشراء دبابات قتال تركية رئيسية جديدة تسمى "ألتاي".وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي "علي إحسان يافوز" إن قطر ستشتري ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا وسيتم تسليم 40 منها في المرحلة الأولى.وأشار "يافوز" إلى أنه بعد المرحلة الأولى من السليم، سيبدأ استخدام محركات محلية في الدبابات، التي تعمل حاليا بمحرك ديزل ألماني بقوة 1500 حصان.وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن دبابات "ألتاي" هي سلاح القتال الرئيسي للجيش التركي، والتي تم تصنيعها محليا بتكنولوجيا ألمانية، وتشتمل على أحدث التقنيات.وفي ديسمبر 2019، أعلن مركز قطر للمال، أن الدوحة تعتزم إطلاق استثمارات جديدة في تركيا، بقيمة 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة.وقال الرئيس التنفيذي للمركز يوسف محمد الجيدة، إن قطر نالت العام الماضي، الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في تركيا، مؤكدًا أن الدوحة ستواصل خلال المرحلة المقبلة استثماراتها في تركيا، ليس في مجال الصيرفة فقط، بل في قطاع العقارات أيضًا.وتابع: "التعهّد الذي قدمته قطر العام الماضي لتركيا، بالاستثمار فيها بقيمة 10 مليارات دولار، تم إنجاز 35 بالمئة منه.. وهناك استثمارات جديدة لنا في تركيا بقيمة 7 مليارات دولار".وفي أغسطس 2018، وفي محاولة عاجلة من نظام "الحمدين" لإنقاذ أول وأهم حلفائه ضد العرب، عقب الأزمة القطرية، أعلن تميم، توجيه حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري - 15 مليار دولار أمريكي - دعما للاقتصاد التركي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر - حينها - عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر": "لا شك أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارًا وأمنًا للمنطقة برمتها".فيما قال السفير القطري لدى تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، إن تركيا حليف إستراتيجي لقطر، والدوحة لن تتردد في تقديم الدعم لها، قائلًا: "قطر دائمًا سباقة في نصرة إخوانهم الأتراك".وذكرت مجلة "Defence Turkey" أن حجم استثمارات رأس المال القطري في تركيا، شهد زيادة مطردة خلال العقدين الماضيين، ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان إجمالي حجم التجارة بين البلدين 38 مليون دولار فقط، وبحلول عام 2014، ارتفع هذا الرقم إلى 739 مليون دولار أمريكي، وبحلول نهاية عام 2018، ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 57٪ مقارنة بعام 2017، وبلغ مستوى 1.4 مليار دولار أمريكي.ووفًا لما ذكرته المجلة، تحتل قطر المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث عدد المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك، كما تعد قطر هي الدولة السابعة التي تقوم فيها شركات صناعة المقاولات التركية بمعظم المشاريع في الخارج.وفي حديثه لوسائل الإعلام في يناير 2020، كشف نائب وزير خارجية تركيا، يافوز سليم كيران، أن الوقوف عند 6.4 مليار دولار أمريكي للاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا بين عامي 2005 و2019 يمثل 1.2 ٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي لتركيا.وأكد نائب الوزير التركي، أيضًا أنه اعتبارًا من عام 2019، كانت هناك 170 شركة برأسمال قطري تعمل في تركيا.