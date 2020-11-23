رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نادى القضاة: لا شكاوى فى اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات البرلمان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:38 م
المستشار رضا محمود
المستشار رضا محمود السيد
حسام التمساح
طباعة
قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن غرفة عمليات نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، تابعت اليوم الأول في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف السيد في بيان أنه تبين انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كل معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون إذ تم فتح جميع اللجان والمقرات الانتخابية في مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى دون رصد أى عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت في اليوم الأول من إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

موضوعات متعلقة

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

إدراج جماعة الإخوان الإرهابية بأكملها على قوائم الإرهاب

في شهادة ثقة.. مؤسسات عالمية تثبت تصنيف مصر بعد تعاملها الإيجابي مع أزمة كورونا (إنفوجراف)

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

الصور

image description

معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

image description

قرعة مسابقة الدوري

image description

افتتاح معرض الطفولة المبكرة بـ 3 آلاف إصدار علمي وأدبي بجامعة أسيوط

image description

عضو الشيوخ بأسيوط يصوت بانتخابات النواب: ويؤكد أهمية المشاركة

image description

125 جمعية تستلم مواد غذائية من «تحيا مصر» بدمياط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

بدء اجتماع «المهن التمثيلية» لاتخاذ قرار بشأن أزمة محمد رمضان

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
«الأوقاف والثقافة» يطلقان سلسلة رؤية للنشء
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
المزيد

الثقافة

تأجيل معرض القاهرة للكتاب لـ30 يونيو

«الأعلى للثقافة» يوضح سبب عدم تسعير المجلد الثالث من أعمال علي الراعي

جديد خيرى حسن.. «يا صاحب المدد.. سيرة شاعر ومسيرة وطن»

ثقافة المنيا تناقش «كيفية التعايش مع فيروس كورونا»