نادى القضاة: لا شكاوى فى اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات البرلمان

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن غرفة عمليات نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، تابعت اليوم الأول في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.وأضاف السيد في بيان أنه تبين انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كل معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون إذ تم فتح جميع اللجان والمقرات الانتخابية في مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى دون رصد أى عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.وأوضح أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت في اليوم الأول من إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.