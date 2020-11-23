بطل «صورة المترو» يحكي لـ«الدستور» حكاية 10 سنوات من حمل ابنه (فيديو)

من جانبها، قالت والدته إنها تتمنى زيارة بيت الله الحرام رفقة ابنها، مشيرة إلى أنهم لم يكلوا أو يملوا من خدمة ابنهما، قائلة «لو كان صحيحًا ونحن أعلاء فلن يتأخر عنا لحظة بكل تأكيد».





انتشرت في الساعات الأخيرة صورة لرجل يحمل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد محطات مترو الأنفاق للذهاب به إلى كلية العلاج الطبيعي ليتلقى العلاج.وقال عبدالتواب محمد العربي وشهرته «عبد التواب الرقيق» والد الطفل، وبطل الواقعة، لـ«الدستور»، إنه فوجئ بجيرانه يبلغونه بأن صورة له برفقة نجله أحدثت رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطفًا من قبل الجميع.وأضاف: «منذ حينها ولم تتوقف الأسئلة والتواصل من قبل الكثير من الأشخاص والمؤسسات»، موجهًا الشكر لجميع أطياف الشعب المصري التي لا يزال الخير فيهم.وتابع أنه يكرر هذا المشهد منذ أكثر من 10 سنوات لعلاج نجله، الذي يعاني من الإعاقة الحركية بعد تشخيص طبي خاطئ منذ صغره، وتمَّ إجراء عمليات جراحية عدة له وفي الوقت الحالي يجري جلسات للعلاج الطبيعي يومين في الأسبوع.