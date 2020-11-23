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حوادث

أباطرة الحشيش فى قبضة «الداخلية».. 3 صفقات بمليار جنيه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:54 م
حشيش
حشيش
عمرو المزيدي
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وجَّه رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة ضربات قاضية لمروجي المواد المخدرة، أصابتهم بالشلل التام، إذ نجحت في إحباط تهريب 3 شحنات من مخدر الحشيش قدرت قيمتها بمليار جنيه.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط تهريب شحنات الحشيش إلى داخل البلاد خلال 3 أيام مضت، حيث تم ضبط 16 متهمًا في تلك القضايا أثناء محاولتهم جلب كميات ضخمة لتهريبها داخل البلاد عن طريق الموانئ الساحلية.

وتمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات برئاسة مديرها اللواء عتز توفيق مساعد الوزير، عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، والأمن العام"، والإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى، وصولًا إلى ميناء دمياط البحري (ترانزيت)، ومشمولها المستندي ألواح خشبية، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.

تمّ تشكيل لجنة أمنية وجمركية لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحري، وأسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ480 مليون جنيه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومنذ يومين مضيا ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن المنافذ، 3 حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، ومشمولها المستندي (ورق غار "ورق لوري")، لصالح شركة استيراد وتصدير تقع في محافظة الشرقية.

وأخفى أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها، وبعد تقنين الإجراءات، جرى تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحري، مما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريبًا 2.5 طن، إذ كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترصد الشحنة وخطوط سيرها حتى لحظة وصولها إلى ميناء الإسكندرية البحري لتنقض عليها في اللحظة المناسبة.

ونتيجة للمعلومات والتحريات والمتابعة والتنسيق الفاعل بين أجهزة المكافحة، جرى ضبط شخصين من القائمين على جلب مخدر الحشيش، حال وجودهما في محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، و3 هواتف محمولة، وسيارة).
كما نجحت الإدارة فى القبض على أحد التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" قاموا بجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون، التى وزنت 2 طن وأكثر من 8 ملايين قرص، وسعيهم لإدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية بميناء بورسعيد وترويجها لحساب عناصر التشكيل، وقدر ثمنها بما يقرب من 280 مليون جنيه، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

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