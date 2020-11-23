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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

28 اسما بقوائم «الإرهاب» لـ5 سنوات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:22 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تنشر «الدستور» أسماء المتهمين البالغ عددهم 28 متهمًا المدرجين بالقضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بقوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات والصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وهم:


1- محمود محمد فتحي محمد بدر
2- أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي
3- عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالهادي أبوسعد
4- محمد علي إبراهيم خليل القصاص
5- أسامة محمد محمد سليمان
6- إبراهيم السيد محمد عبده عطا
7- طارق محمد أيمن عبد الفتاح
8- محمود محمد علي عامر
9- عبدالفضيل مبروك عبدالفضيل مبروك
10- محمود أدهم محمود أبوطالب
11- سلمان حمادة محمد أبوعطية
12- أحمد عبدالجليل أبازيد عبدالجليل
13- أحمد سامي عبدالنبي علي إبراهيم
14- مصطفى أشرف مصطفى إبراهيم
15- محمد محمود محمد عبدالحليم شحاتة
16- سليمان أحمد سليمان محمد
17- عبدالرازق عربي عبدالرازق عتريس المليجي
18- أحمد عبد العزيز نصر أحمد
19- عبده حسونة عبده حسن
20- مصطفى السيد السيد حجازي
21- محمد أحمد أبو السعود عمرو
22- محمد حسين عبدالرحيم مبروك
23- أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة
24- حسن محمد صلاح الدين الباقر
25- علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
26- أيمن رشاد عبد المعبود عبد اللطيف صقر
27- الحسن محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر
28- حسن البرنس حسن بدار

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