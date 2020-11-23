رئيس مدينة إسنا يتفقد سير العملية الانتخابية

تفقد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم، مقرات اللجان الانتخابية بالمركز، مؤكدا انتظام أعمال اللجان الانتخابية البالغ عددها 62 مقرا على مستوى المركز، والتي تجري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٢٣ و٢٤ نوفمبر 2020، وسط انتظام للعملية الانتخابية، وإدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر.ياتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر بمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها.