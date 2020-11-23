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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قاضٍ يخرج لسيدة مسنة لمساعدتها فى التصويت بقنا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:36 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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قام مستشار لجنة قرية أولاد سرور التابعة لمركز قنا بالخروج من المقر الانتخابي بورقة الترشح، ذاهبًا لسيدة مسنة جالسة في سيارتها أمام اللجنة الانتخابية، لمساعدتها فى الإدلاء بصوتها، في انتخابات جولة الإعادة البرلمانية بدائرة بندر ومركز قنا.

وشهدت لجان مركز قنا، توافد طوابير وتزاحمًا من المواطنين أمام اللجان الانتخابية، وخاصة قريتي الإشراف القبلية والحميدات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى اليوم والغد بالمحافظة، وشهدت اللجان منذ الساعات الأولى إجراءات أمنية مكثفة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ورش وتعقيم اللجان.

ويتنافس على المقاعد 18 مرشحًا، 4 مرشحين بالدائرة الأولى لمركز قنا، 4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و4 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادى ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبوتشت وفرشوط.

وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزًا انتخابيًا، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.

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