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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

جنيفر لوبيز تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة (صور)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:45 م
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
سارة ساويرس
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أشعلت النجمة جنيفر لوبيز، جمهور التواصل الاجتماعى، بأحدث جلسة تصوير لها، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز American Music Awards، في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.
جنيفر لوبيز تشعل
أحدث إطلالة لجينيفر لوبيز

وظهرت جينيفر لوبيز، بإطلالة جريئة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تألقت بفستان سواريه من الفضى اللامع، ذى أكتاف عالية، مفتوح من منطقة الصدر، والبطن، ذى قصة جانبية، وجعلت شعرها الأشقر كيرلي منسدلًا على وجهها، ولم تتكلف فى وضع المكياج فاختارت ألوان النود الناعمة.
جنيفر لوبيز تشعل
ماذا سوف تغنى فى الحفل؟

وسوف تشارك النجمة العالمية جنيفر لوبيز، النجم الشهير مالوما، فى تقديم أغنيتهما الدويتو " Pa' Ti + Lonely " والتى أصبحت حديث رواد التواصل الاجتماعى فور إطلاقها.
جنيفر لوبيز تشعل
جينيفر لوبيز تنضم لعالم مستحضرات التجميل

أطلقت النجمة جينيفر لوبيز، علامتها الخاصة في مجال العناية بالبشرة باسم JLO Beauty، حيث شاركت النجمة مع متابعيها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 133 مليون متابع، الإعلان التشويقى لعلامتها الجديدة، كما نشرت أيضًا صورة عبر حسابها على إنستجرام معلقة عليه أن "النضارة وإشراق البشرة يبدأ من الداخل ليظهر بعد ذلك على البشرة الخارجية".

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