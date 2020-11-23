جنيفر لوبيز تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة (صور)

أشعلت النجمة جنيفر لوبيز، جمهور التواصل الاجتماعى، بأحدث جلسة تصوير لها، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز American Music Awards، في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.

أحدث إطلالة لجينيفر لوبيز



وظهرت جينيفر لوبيز، بإطلالة جريئة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تألقت بفستان سواريه من الفضى اللامع، ذى أكتاف عالية، مفتوح من منطقة الصدر، والبطن، ذى قصة جانبية، وجعلت شعرها الأشقر كيرلي منسدلًا على وجهها، ولم تتكلف فى وضع المكياج فاختارت ألوان النود الناعمة. وظهرت جينيفر لوبيز، بإطلالة جريئة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تألقت بفستان سواريه من الفضى اللامع، ذى أكتاف عالية، مفتوح من منطقة الصدر، والبطن، ذى قصة جانبية، وجعلت شعرها الأشقر كيرلي منسدلًا على وجهها، ولم تتكلف فى وضع المكياج فاختارت ألوان النود الناعمة.

ماذا سوف تغنى فى الحفل؟



وسوف تشارك النجمة العالمية جنيفر لوبيز، النجم الشهير مالوما، فى تقديم أغنيتهما الدويتو " Pa' Ti + Lonely " والتى أصبحت حديث رواد التواصل الاجتماعى فور إطلاقها. وسوف تشارك النجمة العالمية جنيفر لوبيز، النجم الشهير مالوما، فى تقديم أغنيتهما الدويتو " Pa' Ti + Lonely " والتى أصبحت حديث رواد التواصل الاجتماعى فور إطلاقها.