رئيس بعثة جامعة الدول العربية: غرفة عمليات الإسكندرية تعمل بمستوى محكم

قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية، إنه سمحت لنا الفرصة لمتابعة جهود المحافظة للترتيبات المتخذة من جميع القطاعات لهذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أنه تابع آليات عمل غرفة العمليات والتي تضم كل القطاعات وتعمل على مستوى رفيع ومحكم ودقيق.جاء ذلك خلال متابعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية، تفقد جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والعملية الانتخابية بمدرسة محمد كريم بسموحة بإدارة شرق التعليمية.وأضاف أن عمل البعثة خاضع لبرنامج تحرك فى المحافظات المصرية، ونتشرف بالتواجد في الإسكندرية وتقديم عرض شامل من المحافظ عن هذا الاستحقاق الانتخابي والإشراف على كافة الجوانب المنظمة من قبل المحافظة.وأشار إلى أن البعثة قدمت في الجولة الأولى تقرير مفصل عن الأجواء الانتخابية فى الإسكندرية من سبل الدعاية والتنظيم، وسيتم إصدار تقرير نهائي للهيئة الوطنية للانتخابات لأنها الهيئة التى نخاطبها بشأن العملية الانتخابية فى كافة الانتخابات التى تحدث فى مصر.