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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود التعامل مع أمطار الإسكندرية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:17 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم عقد هذا الاجتماع؛ لمناقشة التصورات والمقترحات العاجلة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها، للتغلب على التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية، بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والمتمثلة في كمية الأمطار الغزيرة التي يستمر هطولها لساعات طويلة.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي من المسئولين وضع تصور متكامل الأبعاد حول كيفية رفع كفاءة شبكة الصرف الصحيّ والأمطار في الإسكندرية، بحيث يراعي أن هناك زيادة في كثافة وحجم المياه الناتجة عن الأمطار، وضرورة إيجاد حلول فورية والبدء في تنفيذها، مع مراعاة حصر التجمعات العشوائية بالمحافظة، والتي لا تغطيها شبكة الصرف الصحي، وشهدت حدوث مشكلة كبيرة بها مع هطول الأمطار خلال الأيام الماضية، كما طالب رئيس الوزراء المسئولين بإعداد مقترحات فورية للتعامل مع هذه المناطق أو التجمعات خلال فترات الطقس السيئ لتنفيذها بشكل عاجل، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أي مشروعات عاجلة في هذا الصدد.

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