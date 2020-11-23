مصرع 7 في انهيار أرضي بكولومبيا

ذكرت هيئة إدارة المخاطر بمنطقة أنتيوكيا في كولومبيا اليوم الإثنين، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر وقوع انهيار أرضي في منشأة في بويرتو فالديفيا في شمال غرب البلاد.

وجرى إنقاذ تسعة أشخاص بعدما لحقت بهم إصابات، ويبحث رجال الإنقاذ عن المزيد من الضحايا في المنشأة التي تردد أنه كان بداخلها عشرين شخصًا وقت الحادث. وقالت صحيفة "إل تيمبو" إنها ملهي ليلي.

وتسببت أمطار غزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية في الأيام الأخيرة.