استطلاع: 84% من شركات ألمانيا لم تجد صعوبة في التحول للعمل من المنزل

انتهت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد (إيفو) الاقتصادي الألماني بين الشركات العاملة في ألمانيا إلى أن التحول إلى العمل من المنزل أثناء جائحة كورونا كان سهلا على الغالبية العظمى من هذه الشركات (84%).وأجرى المعهد هذا الاستطلاع بالتعاون مع شركة مرسير برومريت للاستشارات وجمعية فيدار المؤيدة لضم النساء إلى مجالس الإشراف والمراقبة على الشركات، وشمل الاستطلاع 1188 مديرا.في الوقت نفسه، أعلن المعهد في ميونخ اليوم الاثنين أن 37% من مديري الشركات رأوا أن نتائج العمل من المنزل جاءت أسوأ من العمل في الشركة، فيما اعتبر 44% منهم أنه لا فارق بين النتائج في العمل من المنزل أو الشركة، ورأى 18% من المديرين أن نتائج العمل من المنزل جاءت أفضل من العمل في مكان العمل المعتاد في الشركة.وشكا 59% من مديري الشركات من التعاون بين العاملين خلال العمل من المنزل مقارنة بما كان عليه الحال خلال التواصل الشخصي في الشركة، فيما رأت 7% فقط أن هذا التعاون صار أفضل.وذكر ثلثا مديري الشركات التي شملها الاستطلاع أنهم عازمون على تعزيز الاستفادة من العمل من المنزل على المدى الطويل.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الشركات نادرا ما واجهت مشاكل في التحول إلى العمل من المنزل، وتمثلت هذه المشاكل في نقص المتطلبات التقنية أو النطاق الترددي فضلا عن صعوبة التواصل بين الموظفين وانعدام التنسيق وصعوبة التوفيق بين ظروف العمل ورعاية الأطفال وزيادة الأعباء والضغطبالنسبة للعاملين.ورأت الغالبية العظمى من المديرين أنه لا فرق في صعوبات العمل من المنزل بالنسبة للجنسين، غير أن البرفيسور اندرياس بايشل، مدير مركز إيفو للاقتصاد الكلي والاستطلاعات:" لكننا نرى هنا فارقا كبيرا في هذا التقدير: فالمديرات كن أكثر ادعاء من المديرين بأن النساء تأثرن سلبا (بالعمل من المنزل)".