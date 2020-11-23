ألمانيا تخصص 69 مليون يورو لمساعدة الرياضيين فى أزمة كورونا

قررت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا توجيه 69 مليون يورو (82 مليون دولار) إلى رياضات المحترفين من أصل 200 مليون يورو خصصتها الحكومة لحزمة مساعدات الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا.وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية المسئولة عن التمويل المتعلق بمكافحة جائحة كورونا، أن 339 طلبًا تم تقديمها من جانب المعنيين بالأنشطة الرياضية حتى الموعد النهائي للتقديم أمس الأحد.وتمت الموافقة على 259 طلبًا بقيمة إجمالية بلغت 55 مليونًا و300 ألف يورو مع رفض ست طلبات، في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع 74 طلبًا آخر.وبإمكان كل نادي ينافس في الرياضات مثل كرة السلة وكرة اليد التقدم بطلب الحصول على مبلغ أقصاه 800 الف يورو، لكن هذه القاعدة لا تسري على أندية كرة القدم الاحترافية.ولن تنشر الوزارة قائمة الأفراد الذين تلقوا المساعدات حيث يمكن استخلاص استنتاجات حول الأفراد المتقدمين، خاصة في حالة الرياضات أو الدوريات الصغيرة.وفي يوليو الماضي وافق البرلمان الألماني على حزمة مساعدات لتقليص حجم الانتكاسات التي تعرضت لها رياضات المحترفين بفعل أزمة جائحة كورونا، حيث تقدم هذه المساعدة إلى الأندية والشركات العاملة في مجال المنافسات الاحترافية وشبه الاحترافية.