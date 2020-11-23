121 حالة وفاة جديدة بكورونا فى نيودلهى

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أنه يتم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص كل ساعة في المتوسط إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالعاصمة نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ عدد الوفيات 121 حالة جديدة.وأوضحت الوزارة- وفقًا لقناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الإثنين- أن العدد المشار إليه يمثل العدد الأكبر من الوفيات في جميع أنحاء البلاد إثر الإصابة بالفيروس، حيث إن إجمالي عدد الوفيات في العاصمة ارتفع إلى 8 آلاف و391 حالة.وأشارت إلى أن نيودلهي سجلت 6 آلاف و746 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، أمس الأحد، بمعدل إيجابية للمرض بلغ نسبة 12.29%.يُشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية بالهند بلغ 44 ألفًا و59 حالة؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و139 ألفًا و866 شخصًا.