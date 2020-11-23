وفد إسرائيلي يزور السودان لأول مرة منذ إعلان تطبيع العلاقات

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس"، أن بلاده أرسلت الإثنين أول وفد لها إلى السودان، بعد شهر على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.ويأتي التأكيد الإسرائيلي بعد شائعات متزايدة في القدس مؤخرا حول إرسال وفد إسرائيلي إلى الخرطوم، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الإثنين أن وفدا يزور السودان الإثنين.والسودان هو الدولة العربية الثالثة التي أعلنت تطبيع العلاقات و"إنهاء حالة العداء" مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.وأكد مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته زيارة الوفد بدون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة.وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في فبراير في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه "تاريخي".