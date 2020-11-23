رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وفد إسرائيلي يزور السودان لأول مرة منذ إعلان تطبيع العلاقات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:02 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس"، أن بلاده أرسلت الإثنين أول وفد لها إلى السودان، بعد شهر على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويأتي التأكيد الإسرائيلي بعد شائعات متزايدة في القدس مؤخرا حول إرسال وفد إسرائيلي إلى الخرطوم، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الإثنين أن وفدا يزور السودان الإثنين.

والسودان هو الدولة العربية الثالثة التي أعلنت تطبيع العلاقات و"إنهاء حالة العداء" مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته زيارة الوفد بدون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في فبراير في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه "تاريخي".

موضوعات متعلقة

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

إدراج جماعة الإخوان الإرهابية بأكملها على قوائم الإرهاب

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

الصور

image description

معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

image description

قرعة مسابقة الدوري

image description

افتتاح معرض الطفولة المبكرة بـ 3 آلاف إصدار علمي وأدبي بجامعة أسيوط

image description

عضو الشيوخ بأسيوط يصوت بانتخابات النواب: ويؤكد أهمية المشاركة

image description

125 جمعية تستلم مواد غذائية من «تحيا مصر» بدمياط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
«الأوقاف والثقافة» يطلقان سلسلة رؤية للنشء
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
المزيد

الثقافة

تأجيل معرض القاهرة للكتاب لـ30 يونيو

«الأعلى للثقافة» يوضح سبب عدم تسعير المجلد الثالث من أعمال علي الراعي

جديد خيرى حسن.. «يا صاحب المدد.. سيرة شاعر ومسيرة وطن»

ثقافة المنيا تناقش «كيفية التعايش مع فيروس كورونا»