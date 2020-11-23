بدء اجتماع «المهن التمثيلية» لاتخاذ قرار بشأن أزمة محمد رمضان

انطلق قبل قليل، اجتماع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، في مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، لبحث تداعيات أزمة الفنان محمد رمضان، والتي أثارها مؤخرا بعد ظهوره في صورة بصحبة المطرب الإسرائيلي عومير ارم، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.صورة محمد رمضان، تطلبت تدخلا عاجلا من نقابة المهن التمثيلية، لبحث الأزمة واتخاذ قرار عاجل، خاصة أن محمد رمضان يعد واحداً من أعضاء نقابة المهن التمثيلية واسمه مدرج في قوائم الممثلين.