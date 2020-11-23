بعد نقل أسر عزبة الصفيح.. محطات في رحلة تطوير العشوائيات بمصر

• قلعة الكبش

• بشاير الخير 1

• بشاير الخير 2

• الأسمرات

• مثلث ماسبيرو

• مشروع المحروسة

محطة جديدة قامت بها الحكومة المصرية في مشروع تطوير المناطق العشوائية الخطرة، ومحاولة إنقاذ من يعيشون بها، بعد 6 سنوات من العمل في ذلك المشروع، والذي اقتربت فيه مصر حاليًا من إعلان خلوها من المناطق العشوائية قريبًا في مدة زمنية تعتبر قصيرة حيث كانت العشوائيات تمثل عقبة قوية أمام التقدم الحضاري.واتساقًا مع ذلك، فقد تم نقل 750 أسرة من إجمالي 1300 أسرة بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج والتي تقع على مساحة 7.5 فدان، ومن المقرر إزالة ٣٤٨ عقارًا، وتوفير وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بالخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين بمساكن المحروسة بحي السلام ثان.ولم تكن تلك هي المنطقة العشوائية الأولى التي يتم نقلها وتطويرها إذ قامت الحكومة على مدار السنوات الماضية بمشاريع ضخمة في تطوير ونقل المناطق العشوائية الخطرة إلى مدن جديدة، وترصد الدستور محطات ومناطق مشروع تطوير المناطق العشوائية الذي تزعمته الحكومة منذ فترة طويلة.كانت إحدى مشاريع تطوير المناطق الخطرة الهامة، هي منطقة قلعة الكبش التي كانت تعاني من عشوائية في الطرق الضيقة وانهيار العقارات المتكرر، إلا أن مشروع تطويرها ضم إزالة كافة الأماكن العشوائية وبنائها من جديد على الطراز الاسلامي العريق وتم نقل أهالي تلك المنطقة للأسمرات الجديدة.في ديسمبر من العام 2016 قامت الحكومة بتطوير منطقة بشاير الخير في محافظة الإسكندرية على مساحة 12 ونص فدان لخدمة عشرة آلاف مواطن وهو عبارة عن 17 عمارة سكنية، وهو أحد مشروعات تطوير العشوائيات الهامة.كان ذلك المشروع الهام في منطقة غيط العنب بالإسكندرية أيضا وتم افتتاحه عام 2018، ومض 1869 أسرة كانت تعيش في المناطق العشوائية الخطرة ووضعهم في وحدات 1632 وحدة سكنية جديدة كمرحلة أولى وشملت المرحلة الثانية 37 عمارة بموجب 1869 وحدة سكنية على مساحة 100 متر مربع لكل شقة، وتكلف المشروع 625 مليون جنيه.وبالتأكيد كان مشروع حي الأسمرات بمرحلتيه الأولى والثانية، أحد مشاريع تطوير المناطق العشوائية والذي تم افتتاحه خلال عام 2016، وظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات والتي استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن.تم إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة 185 فدان تقريبا والتى تم الانتهاء منها بالكامل وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجارى التسكين فى المرحلة الثالثة التى تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.وكان مشروع مثلث ماسبيرو أحد مشاريع التطوير الهامة، والتي تم فيها إزالة المناطق العشوائية في منطقة مثلث ماسبيرو وتوفير وحدات سكنية ومدن جديدة للأهالي، فتم بنا ألف وحدة سكنية لهم، على مساحة 8 أفدنة تطل على شارع 26 يوليو، يسكنه 4 آلاف أسرة و111 محلًا تجاريًا.وأخيرا مشروع المحروسة الهام الذي أنقذ آلاف من سكان المناطق العشوائية، حيث يقع في حي النهضة بمدينة السلام على مساحة 60 فدانا، وتم افتتاح المرحلة الأولى بموجب 3229 وحدة بالإضافة إلى 84 محلا ومنفذ بيع و39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة.تجدر الإشارة إلى أن عدد المناطق العشوائية الخطرة في مصر يبلغ قرابة 357 منطقة موزعة على المحافظات بموجب 242 ألف وحدة سكنية تعتبر القاهرة هي الأعلى فيهم، وتم تطوير 298 منطقة عشوائية وزعت على 177 ألف و500 وحدة سكنية، وجاري تنفيذ نحو 34700 وحدة في 59 منطقة.بينما بلغت تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.فيما يصل عدد المناطق غير المخططة 221 مدينة على مستوى الجمهورية، على مساحة 417 ألف فدان، تم تطوير 53 منطقة منهم على مساحة 4600 فدان، وجارى تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 آلاف فدان، ستنتهي خلال منتصف عام 2021 بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه.وأخيرًا الأسواق العشوائية التي تصل لـ1105 أسواق بعدد 306 آلاف وحدة، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير هذه الأسواق نحو 44 مليار جنيه، تم تنفيذ نحو 19 سوق، وجارى تنفيذ عدد 44 سوقا.