«الأعلى للثقافة» يوضح سبب عدم تسعير المجلد الثالث من أعمال علي الراعي

قال وائل حسين إسماعيل، أمين عام للإدارة العامة للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، إنه لم يتم تسعير المجلد الثالث من الأعمال الكاملة لعلي الراعي حتى الآن، رغم الإعلان عن صدوره على هامش الاحتفاء بمئوية الناقد الراحل في أغسطس الماضي.وأوضح أمين عام للإدارة العامة للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن سبب عدم تسعير المجلد الثالثت من الأعمال الكاملة لعلي الراعي هو استيفاء إجراء قانوني بسيط من الورثة، وسيتم الإجراء غدًا أو بعد غد.وكان الناقد إيهاب الملاح قد أوضح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إلى أي مسئول في المجلس الأعلى للثقافة إن كان يهمه الأمر فعلًا!بالأمس كنت في زيارة إلى معرض الأوبرا للكتاب.. الفكرة ممتازة ورائعة وإذا تم التخطيط لها جيدًا وتنفيذها بمضمون حقيقي وليس كإجراء شكلي وتنظيم صوري فإنها ستكون أهم محطة لتنظيم معارض مماثلة في ظل الصعوبات التي تعرض لها سوق النشر طوال العام الجاري وربما لفترة قادمة (نتعشم أن تسير الأمور بشكل أفضل).وتابع: من المفارقات المدهشة التي لا أعلم إن كانت تثير الضحك (أو البكاء!) أنني ذهبت إلى منفذ بيع المجلس الأعلى للثقافة لشراء المجلد الثالث من الأعمال الكاملة لعلي الراعي. احتفلنا بمئوية ميلاده في أغسطس الماضي (أي منذ 4 أشهر تقريبًا)، وأعلن عن صدور هذا المجلد على هامش الاحتفال! ومنذ ذلك التاريخ وأنا أسأل عن المجلد كي أشتريه فيخبرني الموظف المختص بأنه لم يتم تسعيره بعد!! أتعجب وأسأله لماذا فيقول لي إن اللجنة التي من المفترض أن تجتمع لتقوم بتسعيره لم تجتمع بعد! تصورت أن الأمر مجرد نكتة! وأنها دعابة من الدعابات الثقيلة لكي نتهرب من أداء استحقاقاتنا في مواعيدها.. منذ أغسطس وأنا في كل زيارة بمعدل مرة أو اثنتين في الشهر أسأل عن الكتاب ويأتيني الرد كما هو "لم يتم تسعيره بعد ولن يطرح للبيع إلا بعد تسعيره"!وأضاف: المفاجأة المذهلة أن الكتاب لم يتم تسعيره فعلًا وغير مطروح للبيع حتى الآن! وكان آخر سؤال عنه بالأمس (الأحد؛ 23 نوفمبر 2020).. هذه مجرد واقعة من وقائع إن كانت تهم أحدًا في المجلس الأعلى للثقافة! ولله الأمر من قبل ومن بعد!