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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:04 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بديوان عام المحافظة، وفدًا من مراقبي الانتخابات التابع لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع المراقبة ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠، والمستشار أحمد أمين، المنسق العام للبعثة والمشرف على أمانة شئون الانتخابات، وراضية بن حسين، وإسلام صالح، مُتابِعى الانتخابات في الإسكندرية.

ورحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أن الدوائر بالثغر تشهد منافسة شرسة بين مرشحيها، والمحافظة تقف على مسافة واحدة من المرشحين، وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية والدولية والمتمثل في دعم الجهود الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرفتي المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية لتذليل أى عقبات، لافتًا إلى الإجراءات المقررة والمتبعة في اللجان في ظل جائحة كورونا.

من جانبه أشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية والوفد المرافق له لمراقبة الانتخابات، بالإجراءات المتخذة من قبل المحافظة في ظل جائحة كورونا، موضحًا أنهم تابعوا الانتخابات بـ١٢ دولة عربية، ومصر لها النصيب الأكبر حيث تابعوا بها ٨ مرات، وفي هذا العام هي المرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

وأبدى السفير أحمد خطابي تقديره للجهود التي تبذلها المحافظة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وكذا إجراءات غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية فى مراقبتها لسير أعمال التصويت باللجان الانتخابية عبر مندوبيها باللجان والدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

عقب ذلك قام المحافظ ووفد جامعة الدول العربية، بجولة تفقدية لبعض اللجان الإنتخابية بنطاق حي شرق، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب في يومها الأول لجولة الإعادة، وجاهزية اللجان والمقرات والوقوف على أي معوقات للتعامل معها فورًا.

واستفسر المحافظ والسفير من السادة القضاة والقائمين علي الانتخابات عن مدي سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات، وعن وجود أي متطلبات أو احتياجات لتوفيرها في الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كل التسهيلات ويسر العملية الانتخابية، وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)
محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين المساعد لجامعة الدول العربية (فيديو)

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