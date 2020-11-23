اليونان تحقق مع شاب سوري بشبهة الانضمام لـ«داعش»

تحقق السلطات اليونانية مع رجل سوري يبلغ من العمر 27 عامًا، بشبهة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، ويدلي الشاب السوري بشهادته أمام قاضي تحقيق في أثينا اليوم الإثنين، بعد اعتقاله في العاصمة اليونانية يوم الخميس الماضي.وكان المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، قد دخل اليونان في مارس 2018، وكان يقيم مع زوجته وأطفالهما الـ4 في مخيم إليوناس للمهاجرين في أثينا، حيث كان تحت المراقبة لبعض الوقت بزعم ظهوره في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2014، ويظهر الفيديو مقاتلي داعش، وفقًا لما ذكرته صحيفة جريك سيتي تايمز اليونانية.وحسب التقارير، اعترف الشاب السوري بظهوره في الفيديو، لكنه قال للمحققين في أثينا إنه لم يشارك في عمليات القتل التي ظهرت في الفيديو.وذكرت الصحيفة اليونانية أن هناك سيناريوهين محتملين فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى اعتقاله الأسبوع الماضي، الأول هو أنه كان لديه نوع من الخلاف مع سكان آخرين في مخيم إليوناس، والسيناريو الثاني متعلق بمنشور نشره الشاب السوري على "فيسبوك"، يزعم أنه يحرض سكان المخيم على حرق المكان.