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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رأس الكنيسة الأرثوذكسية في ألبانيا يخرج من المستشفى بعد إصابته بكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مصدر صحي إنه من المقرر أن يخرج الأسقف أناستاسيوس رأس الكنيسة الأرثوذكسية في ألبانيا، من المستشفى في أثينا الإثنين، بعد 12 يومًا من دخوله إليه إثر إصابته بعوارض خفيفة بسبب وباء "كوفيد-19".

وأعلن مستشفى إفانجيليسموس في أثينا في بيان أن الأسقف البالغ 91 عامًا "سيبقى بعد خروجه من المستشفى في الحجر ملتزمًا كل التدابير الوقائية".

والأسقف المولود عام 1929 في بيرايوس في اليونان، نقل مطلع نوفمبر من تيرانا حيث يعيش في طائرة "سي 130" عسكرية يونانية، ليتلقى العلاج في اليونان بسبب تقدمه في السن ومعاناته مشاكل في القلب.

وكان أناستاسيوس يعاني عوارض طفيفة حين أدخل إلى الوحدة المخصصة لمرضى كورونا في مستشفى إفانجيليسموس، أحد أكبر مستشفيات أثينا.

ويعالج في المستشفى نفسه منذ الأربعاء الأسقف ايرونيموس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية البالغ 82 عامًا، لكن حالته مستقرة بحسب بيان للمستشفى.

وعلى الرغم من أن ممارسة الشعائر الدينية علقت في اليونان إلا أن انتقادات سجلت منذ فترة الإغلاق الأولى ضد بعض الكنائس التي لم تحترم تدابير الوقاية وواصلت خدمة المناولة.

وتؤكد الكنيسة أنه لا خطر بنقل العدوى أثناء المناولة التي تستخدم فيها ملعقة واحدة لجميع المصلين.

وأشارت الحكومة أكثر من مرة إلى أن المناولة "مسئولية فردية"، رغم أن العديد من العلماء تحدثوا عن خطر انتقال العدوى عبرها.

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