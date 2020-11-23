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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: سأكون رئيسًا لكل الولايات المتحدة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:04 م
بايدن
بايدن
أحمد عاشور
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تعهد الديمقراطي جو بايدن المرشح الفائز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بأن يكون رئيسًا موحدًا لأمريكا، مشيرًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيكون رئيسًا لا يرى ولايات زرقاء أو حمراء.

وأضاف بايدن أنه سيكون رئيسًا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى الوحدة، مؤكدًا أنه سيعمل من كل قلبه لكسب ثقة الشعب كله.

يذكر أن جميع المؤشرات للانتخابات الأمريكية تتجه حول فوز جو بايدن بـ306 أصوت مجمعة، مقابل 232 صوتًا لدونالد ترامب.

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