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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عجوز» تشارك فى جولة الإعادة لنواب 2020 بالفيوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:08 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
الفيوم - زينب علاء
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حرصت سيدة عجوز على المشاركة بجولة الإعادة في انتخابات النواب 2020، في لجنة مدرسة سنهور القبلية بالدائرة الثالثة مركز سنورس.

وحرصت على التواجد بابتسامتها المشرقة لكي تكون قدوة يحتذي بها الشباب في قريتها.

وحرص عدد كبير من ذوي الهمم في الذهاب مبكرًا للجان الاقتراع في كل مراكز محافظة الفيوم، ومنهم من ذهب على كرسي متحرك وآخرون ذهبوا بمساعدة ذويهم من أهاليهم.

وكان شباب حزب مستقبل وطن حريصين كل الحرص على التواجد أمام اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمركز طامية وسنورس لمساعدة أهاليهم من ذوي الهمم، منذ بداية فتحها وإقبال الناخبين عليها فى اليوم الأول لجولة الإعادة.

وشهدت قرية كفر فزارة إقبالًا متوسطًا من السيدات بالأخص على اللجان الانتخابية وسط دعم ومساندة شباب مستقبل وطن للناخبين والناخبات لمعرفة كيفية الإدلاء بأصواتهم، وشهدت اللجان الانتخابية بقرية قصر رشوان وكفرمحفوظ بمركز طامية إقبالًا متزايدًا، وأيضا تواجد مكثف لشباب حزب مستقبل وطن لمساعدة الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم ومعرفة لجانهم الانتخابية.

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