كارم محمود يتابع الإجراءات الاحترازية في لجنة أبو بكر بمطروح (فيديو)

تابع المستشار كارم محمود، والمستشار مجدي رضوان أعضاء اللجنة العامة للانتخابات بمطروح ميدانيا سير العملية الانتخابية في مجمع أبو بكر الصديق.واطمأن "كارم" على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمكافحة انتشار فيروس كورونا وحماية القائمين علي سير العملية الانتخابية والمواطنين من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.وأشاد عضو اللجنة العامة للانتخابات بمطروح، بدور رجال الشرطة في تأمين اللجان، مطالبا جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مرددا "أهم حاجة صحتكوا".وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الاعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.