ناخبو قنا فى طوابير للمشاركة بجولة الإعادة (صور)

ارتفع إقبال المواطنين، عصر اليوم الإثنين، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بجولة الإعادة بمرحلتها الأولى، بدوائر مدن ومراكز محافظة قنا، والتي يتنافس فيها 18 مرشحًا، حيث اصطف الناخبون في طوابير، استعدادًا للمشاركة في الانتخابات.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدًا الثلاثاء.وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.