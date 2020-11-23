نقابة القراء تشكر وزير الأوقاف على رفع الإعانة إلى 400 ألف

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويًا، قد أثلج صدور أهل القرآن وأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، مما جعل قيادات وأعضاء النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء- يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم الكاملة بالأمل الجديد الذى تحقق على أرض الواقع.وقال الشيخ محمد حشاد: "مصداقًا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله)، وفى رواية: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)، فإن ما حدث يجعلنا نتقدم بمزيد من الشكر والتقدير لمعالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى استقبلنا ظهر اليوم الاثنين 23-11-2020م وقدم لنا التهنئة على نجاح مجلس الإدارة الجديد، ودعا للجميع بالتوفيق، ثم زف لنا البشرى برفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويًا، مما أثلج صدور أهل القرآن جميعًا وأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية".وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد استقبل ظهر اليوم مجلس نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم الجديد برئاسة الشيخ محمد حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القرآن- الذين توجهوا لتقديم الشكر لمعاليه على دعمه الدائم ومساندته للنقابة وأهل القرآن جميعًا، فإذا بالوزير يفاجئهم برفع الدعم وسط فرحة جميع العمائم.من جانبه قال الشيخ محمود الخشت- نائب نقيب القراء، إن قرار رفع الإعانة التى قررها معالى الوزير اليوم بقاعة حراء بديوان عام الوزارة اليوم، قد أثلجت صدورونا جميعًا، مما كان له أكبر الأثر فى رفع الروح المعنوية لدى جميع أعضاء مجلس إدارة نقابة القراء وكذا أصحاب المعاشات بجميع أنحاء الجمهورية..وقال الشيخ صديق المنشاوى- أمين عام النقابة- لقد أعجبنى ما قاله معالى الوزير الذى يحرص على مصلحة ومستقبل النقابة وأهل القرآن جميعًا: إن نقابة القراء تشهد بداية تاريخية ومرحلة ذهبية من عمرها، وسنوليها كل الدعم المطلوب لإنجاح مهمتها في خدمة كتاب الله.ومن جانبه قال الشيخ عبدالباسط عمارة- أمين الصندوق- لقد أعجبتنى تلك العبارة التى قال فيها معالى الوزير: سنعمل معًا على إنهاء فوضى الإجازات غير المنضبطة، وسنقوم بتشكيل لجنة للقيم وأخرى لصياغة ميثاق شرف نقابة القراء، بإنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة لمواجهة التساهل في منح إجازاتي القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانًا من غير ذي صفة في منح الإجازات القرآنية.