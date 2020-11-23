رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقابة القراء تشكر وزير الأوقاف على رفع الإعانة إلى 400 ألف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:07 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويًا، قد أثلج صدور أهل القرآن وأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، مما جعل قيادات وأعضاء النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء- يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم الكاملة بالأمل الجديد الذى تحقق على أرض الواقع.

وقال الشيخ محمد حشاد: "مصداقًا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله)، وفى رواية: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)، فإن ما حدث يجعلنا نتقدم بمزيد من الشكر والتقدير لمعالى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى استقبلنا ظهر اليوم الاثنين 23-11-2020م وقدم لنا التهنئة على نجاح مجلس الإدارة الجديد، ودعا للجميع بالتوفيق، ثم زف لنا البشرى برفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويًا، مما أثلج صدور أهل القرآن جميعًا وأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد استقبل ظهر اليوم مجلس نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم الجديد برئاسة الشيخ محمد حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القرآن- الذين توجهوا لتقديم الشكر لمعاليه على دعمه الدائم ومساندته للنقابة وأهل القرآن جميعًا، فإذا بالوزير يفاجئهم برفع الدعم وسط فرحة جميع العمائم.

من جانبه قال الشيخ محمود الخشت- نائب نقيب القراء، إن قرار رفع الإعانة التى قررها معالى الوزير اليوم بقاعة حراء بديوان عام الوزارة اليوم، قد أثلجت صدورونا جميعًا، مما كان له أكبر الأثر فى رفع الروح المعنوية لدى جميع أعضاء مجلس إدارة نقابة القراء وكذا أصحاب المعاشات بجميع أنحاء الجمهورية..

وقال الشيخ صديق المنشاوى- أمين عام النقابة- لقد أعجبنى ما قاله معالى الوزير الذى يحرص على مصلحة ومستقبل النقابة وأهل القرآن جميعًا: إن نقابة القراء تشهد بداية تاريخية ومرحلة ذهبية من عمرها، وسنوليها كل الدعم المطلوب لإنجاح مهمتها في خدمة كتاب الله.

ومن جانبه قال الشيخ عبدالباسط عمارة- أمين الصندوق- لقد أعجبتنى تلك العبارة التى قال فيها معالى الوزير: سنعمل معًا على إنهاء فوضى الإجازات غير المنضبطة، وسنقوم بتشكيل لجنة للقيم وأخرى لصياغة ميثاق شرف نقابة القراء، بإنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة لمواجهة التساهل في منح إجازاتي القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانًا من غير ذي صفة في منح الإجازات القرآنية.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

الصور

image description

افتتاح معرض الطفولة المبكرة بـ 3 آلاف إصدار علمي وأدبي بجامعة أسيوط

image description

عضو الشيوخ بأسيوط يصوت بانتخابات النواب: ويؤكد أهمية المشاركة

image description

125 جمعية تستلم مواد غذائية من «تحيا مصر» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكلف القيادات التنفيذية بمتابعة لجان الانتخابات

image description

تأخر القضاة يؤجل فتح 7 لجان بـ«إعادة النواب» في أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

الأحد.. الاحتفاء بمرور 226 عاما على إنشاء «بيت السنارى»

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالي

رئيس دار الكتب والوثائق تشهد حفل ختام تدريب طلبة الجامعات

غدا.. حفل تأبين ندى إمام بنادي أدب مصر الجديدة