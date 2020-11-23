الرئيس الأوكرانى يتعافى من كورونا

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، تعافيه من فيروس كورونا داعيا مواطنيه إلى وضع الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي في الوقت الذي يتفشى فيه الوباء بسرعة في البلاد.وقال زيلينسكي على فيسبوك بعد أسبوعين على تأكد إصابته بالفيروس "جاءت نتيجة الفحص سلبية وأخيرا". وفي شريط فيديو أعلن مبتسما أنه عاد إلى مكتبه في مقر الرئاسة.وقالت المتحدثة باسمه إن عوارض زيلينسكي (42 عاما) كانت خفيفة وعزل نفسه في المنزل ثم في عيادة حكومية.وذكر الرئيس "علينا أن نعي هذه المخاطر الجديدة ونحمي أنفسنا إلى أقصى درجة مع الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي وتناول الفيتامينات وعزل المرضى".وأصيب عدد من الوزراء والمسئولين عن المكتب الرئاسي في الأسابيع الماضية بفيروس كورونا.