«التخطيط»: 436 مليون جنيه لكوبري سيدي كرير وتطهير «مريوط» بالإسكندرية

زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظة الاسكندرية فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 202021، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البُعد الـمكاني يُمثّل أحد الـمحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلى ضمان النمو الـمُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والـمرافق العامة، تولي خطة التنمية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.وتضمنت الزيارة تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات التي سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالي الحالي، والمتمثلة في مشروع سوق الخضار، حيث تم تخصيص 48 فدان لإنشاء سوق وكالة الخضر والفاكهة، بتكلفة نحو 160 مليون جنيه.كما تم إنشاء عدد من الخدمات اللازمة منها؛ إنشاء وحدة صحية، مسجد، مكتب بريد، مجمع بنوك، كما تفقد الوفد مشروع استكمال كوبري سيدي كرير والذي يهدف إلى حل المشكلة المرورية والتكدس المروري بأهم المحاور الرئيسية بالثغر (محور التعمير، وطريق إسكندرية، مطروح الدولي الساحلي)، وتبلغ تكلفة المشروع 200 مليون جنيه.وتضمنت الزيارة أيضًا تفقد مشروع تطوير حلقة السمك، حيث تعتبر أحد المعالم الهامة في مدينة الإسكندرية، ويهدف المشروع إلى تطويرها وتحديثها بما يواكب العصر مع الحفاظ على الطابع التراثي باعتماد 30 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تطوير الحلقة بنهاية العام المالي 2020/2021، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ تتضمنان إنشاء منطقة خدمية متكاملة، والتوسع في المناطق الخدمية.كما تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع استكمال إنارة الطريق الدائري بطول 9 كيلومترات من "الداون تاون" وحتى كوبرى العوايد، بتكلفة 4 ملايين و339 ألف جنيه، إلى جانب مشروع كوبري مشاة حي العامرية بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وجار الانتهاء من تنفيذه.كما تم تفقد مشروع تطهير بحيرة مريوط ضمن جهود الدولة للحفاظ على بحيرات مصر، ويقوم على تطوير واستعادة كفاءة بحيرة مريوط، بتكلفة 236 مليون و250 ألف جنيه، لتطهير ما يقرب من 50 مليون متر مكعب من مياه البحيرة، إلى جانب تفقد مشروع تطوير وصيانة كورنيش الإسكندرية وكوبري ستانلي.ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.