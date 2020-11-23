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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«قنا» الأكثر خلعًا بالصعيد.. والقاهرة والإسكندرية تتصدران مصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:47 م
جريدة الدستور
أمييرة ممدوح - وفاء على
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يتصدر "الخٌلع" أسباب الطلاق في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية بسببه 10.4 ألف حالة من إجمالى 11.8 ألف حكم طلاق نهائي خلال عام 2019، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بين المحافظات الأعلى خلعا بـ3761 حكما، تليها محافظة الإسكندرية بـ2500 حالة، ومحافظة الشرقية 787 حالة، الغربية 433 حالة، البحيرة 430 حالة، القليوبية 394 حالة.

وفى صعيد مصر، بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية بسبب الخلع بمحافظة قنا 345 حالة، تليها سوهاج 113 حالة، بني سويف 81 حالة.

بينما تذيلت القائمة، محافظات أسوان بحالة واحدة، جنوب سيناء 10 حالات، مطروح 12 حالة، المنيا 18 حالة.

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