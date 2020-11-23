سيامة كهنة جدد بإيبارشية أسيوط
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:36 م
تريزة شنودةطباعة
شهدت إيبارشية اسيوط إضافة رعوية بسيامة كاهنين جدد للخدمة بإيبارشية أسيوط حيث قام صاحب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري ورئيس دير القديس العظيم الأنبا هرمينا بجبل قاو ورئيس دير العذراء بجبل اسيوط أمس، بسيامة كاهنين جدد وهما روماني القس انطون حاملا أسم القس جورجيوس للخدمة بكنيسة القيامة بأسيوط، ومدحت زهران حاملا أسم القس صرابامون للخدمة بكنيسة الأمير تاوضروس المشرقي بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم.
جاء ذلك خلال ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وشارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والشعب المصليين وسط إجراءات احترازية مشددة.
و القى الأنبا يؤانس كلمة رةحية عن مثل الزارع كما أرسل عدة رسائل خلال الكلمة اوصى خلالها الآباء الجدد بأن يكونوا ذو قلب متسع بالمحبة وواعي وطويل الروح وواسع الصدر في معاملة الشعب دون تفرقة بين أحد واخر واوصاهم أيضا بالإهتمام بالفقراء ورعايتهم.
كما حثهم على الأهتمام بإنشاء مدرسة الشمامسة بكل كنيسة وأن يكون الكاهن شفيعا يصلى عن الشعب وقارئ للشريعة ورسولا على الأرض، وحافظا الوديعة شاهدا للمسيح بالإضافة أن يكون مملوء من المحبة والتواضع والصبر وطول الآنا، وأن يكون بشوش متفهم مستمع جيد، وراعي حكيم.
وفى نهاية الكلمه حث نيافته الآباء الجدد على رعاية الشعب والكنيسة بأمانة وعدل، وقدم التهانى لهم ولأسرهم.
جاء ذلك خلال ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وشارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والشعب المصليين وسط إجراءات احترازية مشددة.
و القى الأنبا يؤانس كلمة رةحية عن مثل الزارع كما أرسل عدة رسائل خلال الكلمة اوصى خلالها الآباء الجدد بأن يكونوا ذو قلب متسع بالمحبة وواعي وطويل الروح وواسع الصدر في معاملة الشعب دون تفرقة بين أحد واخر واوصاهم أيضا بالإهتمام بالفقراء ورعايتهم.
كما حثهم على الأهتمام بإنشاء مدرسة الشمامسة بكل كنيسة وأن يكون الكاهن شفيعا يصلى عن الشعب وقارئ للشريعة ورسولا على الأرض، وحافظا الوديعة شاهدا للمسيح بالإضافة أن يكون مملوء من المحبة والتواضع والصبر وطول الآنا، وأن يكون بشوش متفهم مستمع جيد، وراعي حكيم.
وفى نهاية الكلمه حث نيافته الآباء الجدد على رعاية الشعب والكنيسة بأمانة وعدل، وقدم التهانى لهم ولأسرهم.