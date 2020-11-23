سيامة كهنة جدد بإيبارشية أسيوط

شهدت إيبارشية اسيوط إضافة رعوية بسيامة كاهنين جدد للخدمة بإيبارشية أسيوط حيث قام صاحب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري ورئيس دير القديس العظيم الأنبا هرمينا بجبل قاو ورئيس دير العذراء بجبل اسيوط أمس، بسيامة كاهنين جدد وهما روماني القس انطون حاملا أسم القس جورجيوس للخدمة بكنيسة القيامة بأسيوط، ومدحت زهران حاملا أسم القس صرابامون للخدمة بكنيسة الأمير تاوضروس المشرقي بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم.جاء ذلك خلال ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وشارك في الصلوات لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة والشعب المصليين وسط إجراءات احترازية مشددة.و القى الأنبا يؤانس كلمة رةحية عن مثل الزارع كما أرسل عدة رسائل خلال الكلمة اوصى خلالها الآباء الجدد بأن يكونوا ذو قلب متسع بالمحبة وواعي وطويل الروح وواسع الصدر في معاملة الشعب دون تفرقة بين أحد واخر واوصاهم أيضا بالإهتمام بالفقراء ورعايتهم.كما حثهم على الأهتمام بإنشاء مدرسة الشمامسة بكل كنيسة وأن يكون الكاهن شفيعا يصلى عن الشعب وقارئ للشريعة ورسولا على الأرض، وحافظا الوديعة شاهدا للمسيح بالإضافة أن يكون مملوء من المحبة والتواضع والصبر وطول الآنا، وأن يكون بشوش متفهم مستمع جيد، وراعي حكيم.وفى نهاية الكلمه حث نيافته الآباء الجدد على رعاية الشعب والكنيسة بأمانة وعدل، وقدم التهانى لهم ولأسرهم.