أسقف الوادى الجديد يُدلى بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات النواب

أدلى صباح اليوم الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 التي بدأت اليوم ولمدة يومين.من جانبه، أعرب الأنبا عن أن المشاركة في الانتخابات مشاركة وطنية، ودائمًا ما تحث الكنيسة أبناءها على المشاركة الإيجابية في كل ما يسهم في بناء الوطن وتقدمه.وحث الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأقباط على المشاركة في التصويت بمجلس النواب.