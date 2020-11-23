«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالى

ينظم المركز الثقافي الإيطالي، ضمن فاعليات الأسبوع الخامس من المطبخ الإيطالي، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية!"، الأربعاء المقبل 25 نوفمبر 2020، في تمام السادسة مساءً.يتحدث في الندوة عبر الإنترنت البروفيسور كلوديو مارغوتيني، المسئول العلمي السابق في السفارة الإيطالية، ويتناقش حول نوع تغذية رواد الفضاء المشاركين في بعثات الفضاء.تأتي الندوة بمشاركة وترحيب سفير إيطاليا جياماباولو كانتيني، سفير إيطاليا، بالإضافة إلى مشاركة خاصة من جانب رائد الفضاء الإيطالي روبرتو فيتوري، حيث يشارك تجربته الفريدة في الفضاء والأطعمة الإيطالية التي تناولها خلال رحلته.