وزير النقل: مد مسار القطار الكهربائى ليربط ميناءى غرب بورسعيد وأبوقير

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اليوم، توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية، بين الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف شركات "الديدي جروب- جاما للإنشاءات"، على هامش فعاليات معرض تكنولوجيا النقل "2020 Trans Mea".وقع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام عبدالقادر والي، رئيس الهيئة، ومن جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة رئيسها اللواء عمرو إسماعيل، والمهندس عبدالفتاح الديدي، ممثل تحالف شركات "الديدي جروب- جاما للإنشاءات".وقال وزير النقل، إن المشروع سيسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي، ما سيكون له مردود إيجابي على النشاط الاقتصادى والتجاري بالمدن والمناطق الصناعية والموانئ التي تربط بينها إذ يساعد في حركة الصادرات والواردات وكذلك في طرح المنتجات بالسوق المحلي، كما سيسهم في زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري وزيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بهذه الموانئ، وكذلك الموانئ الأخرى من خلال ربط الخط بشبكة السكك الحديدية الحالية.وأكد الوزير أن مسار القطار الكهربائي يمتد ليربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية بطول حوالى 250 كيلومترًا، مارًا بمدن بورسعيد ودمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو وأبوقير، ومارًا بالموانئ المطلة على الساحل (ميناء غرب بورسعيد، دمياط البحري، أبوقير)، وربطه بالميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط، وربطه مع شبكة السكك الحديدية القائمة.وأضاف، أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، على أن يبدأ التنفيذ للربط بين مدينة دمياط ومدينة المنصورة الجديدة، كما سيتم تنفيذ ممرات للربط بين المحطات والموانئ الموجودة على مسار المشروع لتسهيل نقل البضائع من وإلى الموانئ، كذلك سيتم تنفيذ كباري سيارات عند تقاطع مسار القطار الكهربائي مع مداخل المدن لتسهيل حركة المرور من وإلى المدن ومن المخطط أن يصل عدد الركاب المنقول إلى 50000 راكب-ساعة-اتجاه، حيث سيسهم في زيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بالموانئ التي يربط بينها، كما أنه من المتوقع أن تصل السرعة القصوى للقطار إلى 120 كيلومترًا في الساعة، وزمن التقاطر يصل إلى 15 دقيقة في أوقات الذروة.كما شهد وزير النقل توقيع "اتفاقية إطار عمل لإنشاء مركز تدريب مهني مصري صيني مشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية"، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية)، ومعهد "ناجينغ" لتكنولوجيا السكك الحديدية (NIRT) وشركة "أفيك" الصينية، في مجال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال السكك الحديدية، وقعه من الجانب المصري المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن الجانب الصيني يانج جينشان، ممثل شركة "أفيك".وقال وزير النقل، إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مركز للتدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، لتعليم وتدريب حوالي 50 طالبًا بقسم الإشارات بالمعهد في المرحلة الأولى للمشروع، التي تتعلق بإشارات السكك الحديدية وتكنولوجيا صيانتها، ومن المقرر إدراج تكنولوجيا الوحدات بالمرحلة الثانية لمواكبة التطور العالمي في قطاعات السكك الحديدية.وأوضح الوزير، أن التعاون بين المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان، الذي يعد الأول من نوعة بالشرق الأوسط وإفريقيا، ويتخصص في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية بهدف تطوير العامل البشري داخل الهيئة لمواكبة التطورات في الناحية التكنولوجية وشركة "أفيك إنترناشيونال"، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال السكك الحديدية والعاملة داخل مصر والتى تقوم بتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، ويعد معهد "ناجينج" أحد أهم المعاهد التعليمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية بجمهورية الصين الشعبية، سيكون له تأثير إيجابى كبير في تأهيل وتدريب العنصر البشري في مجال السكك الحديدية، بما يسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وبما يسهم في خلق أجيال من الفنيين المتخصصين وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية.