رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس في قره باغ

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:50 م
قرة باغ
قرة باغ
أ ش أ
طباعة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس بأكمله في إقليم ناجورني قره باغ.

وقال كوناشينكوف، في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية تنفيذ المهام في إقليم ناجورنى كاراباخ بمناطق المسئولية الشمالية والجنوبية، حيث تقوم قوات حفظ السلام الروسية بمراقبة الوضع على مدار الساعة، والالتزام بوقف إطلاق النار من خلال 23 نقطة مراقبة"، مؤكدا أنه يتم الالتزام بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في قره باغ.

يُذكر أن إعلان وقف إطلاق النار الموقع في التاسع من نوفمبر الجاري ينص على توقف القوات الأرمينية الأذربيجانية عند مواقعها التي وصلت إليها، وانتشار قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في كاراباخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-11-2020

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

الصور

image description

افتتاح معرض الطفولة المبكرة بـ 3 آلاف إصدار علمي وأدبي بجامعة أسيوط

image description

عضو الشيوخ بأسيوط يصوت بانتخابات النواب: ويؤكد أهمية المشاركة

image description

125 جمعية تستلم مواد غذائية من «تحيا مصر» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكلف القيادات التنفيذية بمتابعة لجان الانتخابات

image description

تأخر القضاة يؤجل فتح 7 لجان بـ«إعادة النواب» في أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

الأحد.. الاحتفاء بمرور 226 عاما على إنشاء «بيت السنارى»

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالي

رئيس دار الكتب والوثائق تشهد حفل ختام تدريب طلبة الجامعات

غدا.. حفل تأبين ندى إمام بنادي أدب مصر الجديدة