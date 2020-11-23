رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«تحيا مصر» في جينيس.. كيف أبهر الصندوق العالم بإنجازاته؟

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:53 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
إيناس سعيد
طباعة
في يوليو من 2014 تم الإعلان عن تأسيس صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية والتغلب على المشاكل الاقتصادية الصعبة التي واجهتها مصر مع نهاية حكم الإخوان الارهابية وما حققته من كوارث اقتصادية.

ومنذ الإعلان، برز دور الصندوق في عدة مبادرات تسهم في تحقيق هدفه المنشود من توفير حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبناء الشعب المصري.

وكانت النتيجة الطبيعية لكافة هذه الإنجازات أن سجٌل الصندوق رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن 2 مليون دجاجة وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية وهي مليون كرتونة على مستوى العالم.

"الدستور" ترصد عدد من المبادرات التي ساهم فيها صندوق تحيا مصر منذ تأسيسه.

سجون بلا غارمين
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة سجون بلا غارمين من خلال دعم صندوق تحيا مصر، وساعد في دفع الغرامات لـ6 آلاف غارم وغارمة، وما يقرب من 38 مليون جنيه لسداد الديون والافراج عن الغارمين من السجون.

فيروس C
ساهم الصندوق في توفير الجرعات العلاجية المجانية لـ363 ألف مواطن، ضمن حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس C، وساعد في توفير علاج أمراض الكبد بالمجان فى الأقصر، من خلال القوافل الطبية.

دكان فرحة
أطلق الصندوق مبادرة دكان فرحة في عدد من الجامعات لتوزيع الملابس على طلاب الجامعات من الإسكندرية ودمياط والمنيا وسوهاج وعين شمس وجنوب الوادي من خلال المعارض مع مراعاة الجانب المعنوي لهم، وكذلك دور الأيتام والأسر الأولى بالرعاية في عدة محافظات ووزع الصندوق ما يقرب من 250 ألف قطعة ملابس استفاد منها نحو 80 ألف مواطن.

شملت المبادرة كذلك مساعدة 250 عروسة لتجهيزها باأبرز احتياجاتها من بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة ومجموعة مستحضرات تجميل.

تطوير القرى الأكثر احتياجًا
برز دور الصندوق في دعم ما يقرب من 332 قرية من القرى الأكثر فقرًا في عدة محافظات من خلال المساهمة في تطوير ورفع كفاءة المنازل من بناء الأسقف وترميم الحوائط وتبليط الأراضي وتصميم شبكات الصرف الصحي وتجديد شبكات المياه وأعمال الكهرباء.

نور حياة
أطلقها الرئيس السيسي العام الماضي، وتستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، وصل عدد المستفيدين بها منذ إطلاقها مليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألف و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلّبة تدخلًا جراحيًا.

وصرف العلاج إلى 77 ألف و151 مريضًا، وإجراء الكشف الطبي على 881 ألف و18 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألف و81 تلميذ نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الأبصار.

عطاء
بعد إعلان الرئيس السيسي، تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تأسيس صندوق عطاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، هدفه تخصيص عوائده في توفير تمويل دائم لرعايتهم من علاجات والأجهزة التعويضية وتعليم، وتوفير المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل.

موضوعات متعلقة

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

«ماكنتش عريان».. النص الكامل للتحقيقات مع أسامة حسن فى سب شوبير

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

ضحايا جدد لـ«سفاح الجيزة»: استولى منا على 10 ملايين جنيه

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد