«تحيا مصر» في جينيس.. كيف أبهر الصندوق العالم بإنجازاته؟

سجون بلا غارمين

فيروس C

دكان فرحة

تطوير القرى الأكثر احتياجًا

نور حياة

عطاء

في يوليو من 2014 تم الإعلان عن تأسيس صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية والتغلب على المشاكل الاقتصادية الصعبة التي واجهتها مصر مع نهاية حكم الإخوان الارهابية وما حققته من كوارث اقتصادية.ومنذ الإعلان، برز دور الصندوق في عدة مبادرات تسهم في تحقيق هدفه المنشود من توفير حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبناء الشعب المصري.وكانت النتيجة الطبيعية لكافة هذه الإنجازات أن سجٌل الصندوق رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن 2 مليون دجاجة وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية وهي مليون كرتونة على مستوى العالم."الدستور" ترصد عدد من المبادرات التي ساهم فيها صندوق تحيا مصر منذ تأسيسه.أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة سجون بلا غارمين من خلال دعم صندوق تحيا مصر، وساعد في دفع الغرامات لـ6 آلاف غارم وغارمة، وما يقرب من 38 مليون جنيه لسداد الديون والافراج عن الغارمين من السجون.ساهم الصندوق في توفير الجرعات العلاجية المجانية لـ363 ألف مواطن، ضمن حملة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس C، وساعد في توفير علاج أمراض الكبد بالمجان فى الأقصر، من خلال القوافل الطبية.أطلق الصندوق مبادرة دكان فرحة في عدد من الجامعات لتوزيع الملابس على طلاب الجامعات من الإسكندرية ودمياط والمنيا وسوهاج وعين شمس وجنوب الوادي من خلال المعارض مع مراعاة الجانب المعنوي لهم، وكذلك دور الأيتام والأسر الأولى بالرعاية في عدة محافظات ووزع الصندوق ما يقرب من 250 ألف قطعة ملابس استفاد منها نحو 80 ألف مواطن.شملت المبادرة كذلك مساعدة 250 عروسة لتجهيزها باأبرز احتياجاتها من بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة ومجموعة مستحضرات تجميل.برز دور الصندوق في دعم ما يقرب من 332 قرية من القرى الأكثر فقرًا في عدة محافظات من خلال المساهمة في تطوير ورفع كفاءة المنازل من بناء الأسقف وترميم الحوائط وتبليط الأراضي وتصميم شبكات الصرف الصحي وتجديد شبكات المياه وأعمال الكهرباء.أطلقها الرئيس السيسي العام الماضي، وتستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، وصل عدد المستفيدين بها منذ إطلاقها مليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألف و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلّبة تدخلًا جراحيًا.وصرف العلاج إلى 77 ألف و151 مريضًا، وإجراء الكشف الطبي على 881 ألف و18 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألف و81 تلميذ نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الأبصار.بعد إعلان الرئيس السيسي، تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تأسيس صندوق عطاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، هدفه تخصيص عوائده في توفير تمويل دائم لرعايتهم من علاجات والأجهزة التعويضية وتعليم، وتوفير المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل.